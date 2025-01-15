Рубио: у Украины уже заканчиваются украинцы

Марко Рубио, претендующий на должность госсекретаря США, в ходе слушаний в сенате в среду, 15 января, выразил опасение, что у Украины заканчиваются ее граждане.

По мнению Рубио, Украине потребуется много времени для восстановления после конфликта. Он отметил, что США должны стремиться к скорейшему завершению военных действий.

«Миллионы украинцев больше не живут на Украине. Даже сейчас, когда я говорю, продолжается уничтожение их инфраструктуры, в том числе энергетической. И потребуются миллиарды долларов, чтобы это исправить», — сказал кандидат в госсекретари.

Он выразил сожаление по поводу того, что администрация действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена не предоставляет информацию о своём видении завершения конфликта и о том, на что расходуются выделенные средства. По мнению Рубио, план урегулирования конфликта будет сложным.

Ранее Марко Рубио ответил на вопрос о возможности отказа Украине во вступлении в НАТО для урегулирования конфликта с Украиной.