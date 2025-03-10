В США рассказали об извинениях Зеленского за скандал, устроенный в Белом доме

Украинский президент Владимир Зеленский принес свои извинения Дональду Трампу за то, что устроил перепалку во время своего визита в США. Такое заявление сделал во время выступления на телеканале Fox News Стив Уиткофф, специальный посланник американского лидера по Ближнему Востоку.

По утверждению Уиткоффа, инцидент в Белом доме много обсуждался между всеми командами, которые вовлечены в переговоры. О нем говорили представители Соединенных Штатов, Украины и Евросоюза. После этого Зеленский прислал письмо, в котором принес свои извинения.

«Зеленский отправил Трампу письмо с извинениями за инцидент, произошедший в Овальном кабинете», — указал он.

Ранее на Западе раскритиковали странную шутку Зеленского. Украинский лидер во время официального мероприятия шутливо извинился за то, что не одет в строгий костюм. Журналист Чейз Боуз заявил на это, что президент Украины в очередной раз поиздевался над американцами.