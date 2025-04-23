Трамп дал обещание смягчить тон во время переговоров с Китаем о таможенных тарифах

Американская делегация во время переговоров с Китаем о взаимных таможенных тарифах не будет прибегать к жесткой риторике. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. Его слова привел телеканал NBC News.

По утверждению главы Белого дома, ни он сам, ни его окружение, не будут давать понять Китаю во время переговоров о таможенных тарифах, что Соединенные Штаты настроены на жесткую игру.

«Мы будем очень любезны», — указал Трамп.

По словам американского лидера, его команда посмотрит, что будет происходить по итогам переговоров. Он подчеркнул, что Китаю придется подписать договор, иначе он не сумеет вести с США никаких дел.

Ранее сообщалось, что Минкоммерции Китая отреагировало на намерения Соединенных Штатов Америки заключать сделки с другими странами с целью добиться изоляции экономики КНР. Если Вашингтон пойдет на этот шаг, то Пекин вынужден будет принять ответные контрмеры, отметили представители ведомства.