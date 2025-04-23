Рубио заявил, что США откажутся от украинской повестки при отсутствии прогресса

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом откажется от украинской повестки в своей политике при отсутствии прогресса в решении конфликта. Такое заявление он сделал в интервью порталу The Free Press.

Он подчеркнул, что Вашингтон будет вынужден сосредоточиться на других приоритетах.

«Мы сделали все возможное. Мы потратили много времени и сил на самых высоких уровнях нашего правительства. Мы продолжим делать это до тех пор, пока будет существовать реальный путь к продвижению вперед», — сказал Рубио.

Госсекретарь не исключил возможности, что США в случае недостаточного прогресса могут перейти к другим важным мировым вопросам. По его словам, в мире много событий, требующих внимания США.

При этом Рубио напомнил, что Соединенные Штаты не являются инициатором конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон стремится помочь всем сторонам.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон лучше понял позицию России после прямого диалога.