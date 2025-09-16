«Руки прочь»: польский премьер наехал на президента из-за новостей об ударе ракеты по дому

Глава правительства Польши подчеркнул, что соответствующие службы проинформируют общественность и власти после завершения расследования. При этом Туск не стал отказываться от своего видения инцидента, не имеющего аргументов и доказательств.

«Полная ответственность за поврежденный дом в Вырыках – на авторах этой провокации с дронами, то есть России. Соответствующие службы проинформируют общественность, правительство и президента обо всех обстоятельствах инцидента, когда расследование завершится. Руки прочь от польских военных», — написал Туск.

Поводом для спора польского лидера и правительства стала публикация газеты Rzeczpospolita, которая со ссылкой на источники сообщила, что в жилой дом попал беспилотник или его части, а ракета, выпущенная с истребителя F-16. Издание указало, что люблинская прокуратура идентифицировала обломки 17 БПЛА, но отказалась раскрыть, что именно упало на дом в Вырыках. На этом фоне Навроцкий потребовал объяснений у польского кабмина.