В Польше президент возмутился новостям о вероятном сокрытии данных об ударе ракеты по дому

Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от правительства немедленных разъяснений относительно размещенной в СМИ информации о том, что в деревне Выгрыки Люблинского воеводства ракета угодила в дом. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на соцсети политика.

Поводом для возмущения Навроцкого стали данные, попавшие в публикации масс-медиа. Речь идет про сведения Rzeczpospolita и других СМИ о том, что в жилой дом могла попасть не ракета с беспилотника, как утверждалось ранее, а ракета, выпущенная с истребителя F-16.

Официальная страница Бюро национальной безопасности Польши в социальной сети распространила заявление, в котором подчеркивается обязанность правительства использовать все доступные инструменты для скорейшего прояснения обстоятельств происшествия.

«Президент ожидает от правительства немедленного прояснения инцидента в городе Вырыки», — говорится в сообщении.

Напомним, что по версии Rzeczpospolita прокуратура и министерство обороны страны умышленно не раскрывают данные о том, что обнаруженный на месте происшествия объект не является БПЛА или его частями. Предположительно, удар был совершен из F-16 ВВС Польши, однако известно, что такие образцы есть и Украины.

Ранее сообщалось, что Польша изменила версию удара по жилому дому.