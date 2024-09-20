СМИ: Харрис редко общается с журналистами из-за синдрома самозванца

«Ее хихиканье, гримасы и активные жесты руками являются признаками ее тревожности», — приводит издание мнение врача.

Накануне американцы со слезами на глазах рассказали о кошмаре, который они пережили во время стрельбы в школе, а спустя минуту Камала Харрис засмеялась и заметила, что дома у нее есть оружие, и если кто-то попытается вломиться, «их застрелят». Позднее она признала, что не стоило так говорить, добавив, что ее помощники «позаботятся об этом».

Это вызвало бурную критику в интернете: Харрис напомнили о том, что она выступала за конфискацию оружия у американцев и поддерживала строгий контроль за его оборотом.

Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен прибыла в украинскую столицу.