Глава Ингушетии уволил региональное правительство

Махмуд-Али Калиматов, который возглавляет Ингушетию, отправил правительство региона в отставку после своего переизбрания на пост руководителя республики. Он сообщил об этом на своем телеграм-канале.

В воскресенье, 8 сентября, депутаты Народного собрания Ингушетии вновь избрали Калиматова главой региона, он вступил в должность в тот же день.

«Подписал указ о сложении полномочий Правительства Республики Ингушетия. Кабинет министров продолжит работу до сформирования нового состава», — написал Калиматов.

Отставка правительства является частью процесса обновления и улучшения работы исполнительной власти региона.

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