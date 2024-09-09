Глава Ингушетии уволил региональное правительство
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Махмуд-Али Калиматов, который возглавляет Ингушетию, отправил правительство региона в отставку после своего переизбрания на пост руководителя республики. Он сообщил об этом на своем телеграм-канале.
В воскресенье, 8 сентября, депутаты Народного собрания Ингушетии вновь избрали Калиматова главой региона, он вступил в должность в тот же день.
«Подписал указ о сложении полномочий Правительства Республики Ингушетия. Кабинет министров продолжит работу до сформирования нового состава», — написал Калиматов.
Отставка правительства является частью процесса обновления и улучшения работы исполнительной власти региона.
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