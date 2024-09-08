Стало известно, чем будет заниматься Байден до отставки

До отставки Байден будет больше выступать перед избирателями.

Джо Байден будет занимать пост президента США еще 135 дней. Он планирует за это время увеличить количество публичных выступлений с целью поддержать кандидата на пост главы государства от демократов, вице-президента Камалу Харрис. Также американский лидер хочет напомнить о своих достижениях, сообщает The Hill.

Так, Байден заявил о намерении посетить штаты, в которых ни один из кандидатов пока не имеет преимущества. Это Пенсивальния, Висконсин и Мичиган.

В планах действующего лидера США принять ряд мер по списанию задолженности студентов, снижению стоимости недвижимости и отмене нежелательных сборов.

Издание отмечает, что победа Харрис на выборах президента США может стать самым значимым наследием Байдена.

Байден собирается прекратить военный конфликт между Израилем и ХАМАСОМ в секторе Газа и встретиться с лидерами некоторых стран.

Ранее сообщалось о том, что Байден по ошибке заявил, что слетал в КНДР ради микрочипов.