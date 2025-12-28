Руководитель ЗАЭС заявил о постоянном моральном давлении и угрозах персоналу с украинской стороны

В интервью РИА Новости Черничук сообщил, что угрозы в той или иной форме поступают регулярно различным сотрудникам. На них оказывают моральное давление, угрожая расправой в тот момент, когда, по мнению Вооруженных сил Украины, они войдут в город и возьмут станцию под свой контроль. Черничук отметил, что, несмотря на постоянное психологическое напряжение, персонал со временем стал относиться к таким угрозам более спокойно.

Запорожская АЭС, являющаяся крупнейшей атомной станцией в Европе, с осени 2022 года находится под контролем России. Обстановка вокруг объекта остается крайне напряженной: украинская сторона неоднократно обвиняла российские войска в размещении военных объектов на территории станции, тогда как Москва сообщает о регулярных атаках со стороны ВСУ на инфраструктуру ЗАЭС и прилегающий город Энергодар. Для мониторинга безопасности с сентября 2022 года на станции постоянно находятся эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее Путин заявил о планах США по майнингу на Запорожской АЭС.