Путин раскрыл планы США по Запорожской АЭС: майнинг и совместное управление без Киева

Президент России Владимир Путин утверждает, что Вашингтон заинтересован в организации майнинга на Запорожской АЭС и готов обсуждать совместное управление станцией без участия Украины. Об это сообщает «Комерсантъ».

На встрече с представителями бизнеса Владимир Путин раскрыл детали контактов с США по вопросу Запорожской атомной электростанции. По информации президента, американская сторона проявила интерес к использованию мощностей станции для добычи криптовалюты.

Параллельно стороны, как отметил глава государства, рассматривают возможность совместного управления объектом, полностью исключив из этого процесса Киев. Также в повестке стоит вопрос о поставках электроэнергии с ЗАЭС на Украину.

