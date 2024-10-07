В НАТО рассказали о важном сигнале Альянса для России

Командир немецко-нидерландского батальона Бас Шиллеманс заявил, что присутствие НАТО в Литве является важном сигналом для России, пишет газета Delfi.

По его словам, наращивание группировки сил Североатлантического альянса направлено на обеспечение безопасности населения и сдерживание российской армии.

Шиллеманс подчеркнул, что НАТО тренируется и демонстрирует свои способности как литовцам, так и россиянам. Командир считает, что РФ угрожает Литве, в связи с чем попросил Москву не делать этого.

Отношения между Россией и Литвой обострились после того, как РФ объявила о начале специальной военной операции (СВО) на Украине. На территории литовского государства фиксируются случаи русофобии.

Ранее литовский телеведущий Альгис Раманаускас предложил расстреливать родителей, которые показывают детям русские фильмы или дают им слушать русскую музыку. Детей из таких семей, по его мнению, необходимо изымать.

Ранее сообщалось, что в Финляндии предложили портить автомобили российских дипломатов.