Руководство Евросоюза продлило программу подготовки ВСУ еще на два года

В Будапеште прошел саммит Евросоюза. В результате европейская программа по подготовке украинских военнослужащих была продлена еще на два года. Об итоговом заявлении по итогам саммита рассказал ТАСС.

На подготовку солдат ВСУ европейскими специалистами было дополнительно выделено 409 млн евро, которые должны расходоваться на протяжении последующих двух лет.

«Европейский совет утвердил решение о продлении мандата Миссии ЕС по военной помощи Украине еще на два года, до 15 ноября 2026 года», — было заявлено после мероприятия.

Евросовет подчеркнул, что данная миссия является ключевой в возможном усилении боевых возможностей Украины. Она будет работать в самой тесной связке с НАТО. Данный альянс также предпримет усилия подготовке украинских войск.

Ранее в Евросоюзе заявили о больших сомнениях в целесообразности выделения Киеву кредита в 50 млрд евро. Такой вопрос поднял венгерский премьер-министр Орбан. По его мнению, после победы Трампа США перестанут поддерживать Зеленского, по этой причине и ЕС стоит пересмотреть выделение денег украинскому режиму.