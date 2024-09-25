Это связано с провалом на выборах в Восточной Германии, о чем сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на источник в иностранных СМИ.

На фоне неудовлетворительных результатов партии «Зеленые» на недавних выборах в федеральных землях Восточной Германии, сопредседатели партии Омид Нурипур и Рикарда Ланг объявили о своей отставке.

По итогам голосования в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, «Зеленые» набрали лишь 3,2%, 5,1% и 4,13% голосов соответственно, что стало провалом. Нурипур признал, что партия находится в глубоком кризисе, поэтому руководство необходимо передать в новые руки для выхода из сложившейся ситуации.

Возможными преемниками на руководящих постах могут оказаться Франциска Брантнер и Феликс Банашак. Известно, что партия продолжит работу в правительственной коалиции с социал-демократами и либералами до следующих выборов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власть в Европе захватили суррогаты.