RUSI: для подрыва ВПК России Западу нужно будет изменить подход

Если коллективный Запад преследует цель подрыва ВПК России, то ему стоит изменить текущий подход. Соответствующее заявление сделали авторы доклада RUSI, опубликованного на официальном сайте .

Военные аналитики Джек Уотлинг и Гэри Сомервил, которые написали доклад, предложили западным союзникам Киева ускорить процесс обмена данными по российскому ВПК и попытаться ударить по цепочкам поставок, которые на их взгляд являются самым уязвимым элементом данной системы.

Они также предложили создать единый центр аналитики информации, который запрашивал бы нужные данные у служб разведки, таможенных служб, правоохранителей и остальных органов.

Среди причин, по которым ВПК России продолжает функционировать, авторы назвали в том числе и пассивность Запада. Более того, большая часть данных хранится под секретом, что ограничивает количество лиц, имеющих к ней доступ.

Согласно по подсчетам института, в текущем году предприятия ВПК России смогут произвести более 1,3 миллионов 152-миллиметровых и около 800 тысяч 122-миллиметровых снарядов, а также около полутора тысяч танков и 3000 БМП.

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