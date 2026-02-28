В России с марта вводят новые штрафы для водителей и бизнеса

С первого дня весны в России начинают действовать новые штрафы. Изменения затронут автомобилистов, владельцев бизнеса и простых граждан, у которых есть земельные участки. Власти ужесточают контроль в трех направлениях: безопасность на дорогах, защита русского языка и борьба с опасными сорняками.

Сильнее всего новые правила ударят по кошельку предпринимателей. С 1 марта все компании обязаны размещать информацию для покупателей только на русском языке. Если в рекламе или на вывеске будут иностранные слова без перевода, юридическому лицу грозит штраф до полумиллиона рублей. Закон направлен на то, чтобы каждый потребитель понимал, что ему предлагают.

Автомобилистам тоже стоит быть внимательнее. Теперь за использование мобильного телефона во время движения штраф вырастет до пяти тысяч рублей. Причем наказание грозит не только за разговоры без гарнитуры, но и за написание сообщений или даже за просмотр навигатора, если телефон отвлекает водителя от дороги.

Еще одна новость касается владельцев дач и участков. Власти усиливают борьбу с борщевиком и другими опасными растениями. Если раньше на зарастание поля смотрели сквозь пальцы, то теперь за это будут штрафовать. Землевладельцев обяжут следить за участками и вовремя уничтожать сорняки.

