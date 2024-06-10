Авиация ВКС российской Армии нанесла удар по украинскому поселку Нью-Йорк в подконтрольной киевскому режиму Донецкой области. Об этом сообщили военные корреспонденты «Русской весны» в социальных сетях.

Журналисты уточнили, что удар российской авиацией был нанесен при помощи трех бомб, сброшенных на населенный пункт. Уточняется также, что в данный момент противник концентрирует свои силы в поселке, поэтому было принято решение сбросить на него 3 фугасные авиационные бомбы.

Дополнительно был приведен видеоролик, снятый при помощи разведывательного БПЛА, зафиксировавшего эффективность поражения.

Ранее американский экс-морпех заявил о присоединении к российским силам в зоне проведения спецоперации.