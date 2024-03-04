«РВ»: ВСУ расстреляли пытавшегося сдаться российского военного

Бойцы украинских ВС расстреляли российского солдата, попытавшегося сдаться им в плен. Соответствующее заявление сделали журналисты канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в социальных сетях .

К посту был приложен видеоматериал с места событий, на котором запечатлено, как украинские солдаты сперва убили раненого сослуживца сдавшегося бойца. Позже видно, что российский солдат вышел к противникам с поднятыми руками, но практически мгновенно оказался расстрелян ими.

Согласно информации украинских источников, инцидент произошел на лиманском направлении. Журналисты утверждают, что украинские ВС не предлагали своим противникам сдаться в плен.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что российскими военными была уничтожена группа операторов, управляющих украинскими беспилотниками.