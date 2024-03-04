Кадыров: российские военные уничтожили группу операторов дронов ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об успехах российских бойцов на Харьковском направлении. Политик подтвердил это публикацией видео поражения группы операторов противника, ответственных за наведение дронов.

Со своей боевой миссией справились бойцы батальона «Запад-Ахмат» и бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад». Целая группа операторов дронов ВСУ скрывалась на Харьковском направлении, но были раскрыты. Базу противника обнаружили в заброшенном ангаре.

«Наша аэроразведка быстро выявила вражескую зону дислокации, в результате чего враг вместе со своим оборудованием был оперативно ликвидирован ударными дронами», — написал Кадыров в своем канале.

Напомним, что за последние дни это не единственный успех российских бойцов. Фурор на Западе и в России вызвали новости о том, что военным удалось подбить два танка Abrams. Их, в количестве 31 штуки послала Украине Америка. При этом некоторые источники сообщают, что на самом деле было уничтожено не менее трех боевых западных машин ВСУ.

Ранее сообщалось, что в МО Украины состоятся кадровые перестановки. Это анонсировал лидер Киевского режима Владимир Зеленский.