«С агрессивными замыслами»: зачем американский беспилотник вплотную подлетел к территории России

В сводки новостей попал натовский беспилотник, который продолжает кружить над Румынией и Черным морем. Как сообщают СМИ, речь идет о разведывательном БПЛА RQ-4B Global Hawk — по оценке экспертов, самом технологичном дроне США.

Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин уверен: беспилотник летал в нейтральном воздушном пространстве, чтобы собрать данные о расположении и работе российских средств ПВО.

«Разведывательный дрон Соединннных Штатов фиксирует радиолокационное поле и работу наших средств ПВО, чтобы искать уязвимые места. Хотя «Глобал Хоук» и не нарушил воздушное пространство, но он явно работал с агрессивными замыслами по разведыванию наших военных объектов», — отметил Кошкин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как говорит доктор политических наук, у БПЛА есть оборудование, которое позволяет «прощупать» территорию далеко от себя, поэтому ему необязательно залетать в российское пространство, чтобы узнать, что там происходит.

«Ему достаточно пролететь по границе. Украинцы хотели купить Global Hawk у американцев, но те его не продали — слишком он высокотехнологичный. Тем не менее, еще в 2016 и 2017 годах эти беспилотники совершали полеты вокруг Крыма и Донбасса», — пояснил Кошкин.

Разведка дроном, тем не менее, не приведет к жестким последствиям.

«И хотя сегодняшняя провокация осложнит международную ситуацию, это вряд ли послужит поводом к широкомасштабному столкновению», — уверен эксперт.

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