С начала года Байден 148 раз оговорился на публике

С начала года президент США Джо Байден допустил 148 оговорок во время публичных выступлений. Такие данные приводит американский портал Daily Caller.

Сотрудники портала изучили стенограммы речей Байдена на сайте Белого дома. Пресс-служба вносит в них правки, если случаются ошибки. С 1 января по 24 апреля журналисты насчитали 148 правок в 119 стенограммах.

Как правило, исправления касаются конкретных цифр, дат, фамилий. Но иногда приходится исправлять целые предложения. Так, в марте Байден заявил, что «угроза демократии должна быть защищена» вместо «побеждена».

Однажды стенограмму пришлось исправлять, когда американский лидер прочитал в телесуфлере техническое слово «пауза».

В конце апреля 81-летний президент США заявил, что «его администрации нельзя доверять», после завершения речи пытался обнимать пустоту.