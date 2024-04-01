Стало известно, кто погиб при взрыве автомобиля в Старобельске ЛНР

Днем понедельника 1 апреля, около 13:30 в Старобельске, что в ЛНР, прогремел взрыв. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на слова главы Старобельского района Владимира Чернева.

По данным издания, все случилось рядом с филиалом ФГБОУ ВО «ЛГПУ»: в 13:30 раздался звук взрыва, произошел подрыв машины. В результате ЧП, как стало известно чуть позже, погиб замруководителя ГУ ЛНР «Центр по обслуживанию образовательных организаций» Валерий Чайка.

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