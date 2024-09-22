Москва считает проведение любых так называемых саммитов мира под эгидой Украины и ее западных покровителей ничтожным и не намерена принимать в них участие, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Накануне главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил о намерении Украины провести в предстоящем ноябре вторую мирную конференцию с обязательным присутствием там представителей Москвы.

«Представители России ни в каких встречах в рамках „бюргенштокского процесса“ не участвовали и участвовать не собираются. Высказывания „просроченного“ Зеленского — это попытка выдать желаемое за действительное. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет», — подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что все так называемые мирные саммиты, организуемые Киевом, преследуют одну и ту же цель — протащить абсолютно никчемную и нежизнеспособную «формулу мира Зеленского». А недавнее вторжение в Курскую область подтверждает уверенность Москвы в дальнейшем стремлении киевского режима с его западными покровителями продолжать эскалацию конфликта, сказала Захарова.

«Бандитское вторжение ВСУ в Курскую область и выпрашиваемое Зеленским разрешение на удары вглубь России дальнобойным натовским оружием является тому подтверждением Мы с террористами разговаривать не намерены», — подытожила она.

ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь их плотная блокада со стороны Армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.