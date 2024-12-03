Салливан: США поставят ВСУ тысячи ракет и сотни тысяч снарядов для артиллерии

Белый дом во главе с уходящим президентом Джо Байденом продолжает во всю стремиться оставить будущей американской администрации избранного лидера США Дональда Трампа тяжелое наследство в рамках украинского кризиса.

Как заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, Вашингтон до января будущего года введет против России очередную порцию санкций и отправит Киеву сотни тысяч артснарядов, сообщает РИА Новости.

«Киев также получит тысячи дополнительных ракет и другие критично важные вооружения», — цитирует Салливана РИА Новости.

В продолжение темы он добавил, что Байден потребовал усилить Украину при помощи «серии дополнительных шагов». Некоторые из них будут обнародованы сразу после Нового года.

Ранее в Министерстве обороны США проинформировали, что будет в перечне нового пакета военной помощи Украине, которую США предоставят на $725 млн.

В частности, как сообщается на сайте Пентагона, речь идет о поставках боеприпасов для HIMARS, ракет Stinger и снарядов для ЗРК NASAMS. Кроме того, в пакет военной помощи войдут противотанковые ракеты TOW, противотанковые комплексы AT-4 и Javelin, а также артиллерийские снаряды калибров 105 и 155 мм.