Стало известно о переносе переговоров в Лондоне между главами МИД нескольких стран Европы

Руководители Министерств иностранных дел четырех европейских государств отложили свою встречу в Лондоне, которая должна была состояться 23 апреля. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Представители четырех стран, Великобритании, Франции, Германии и Украины, должны были встретиться с американской делегацией в Лондоне 23 апреля. Эта встреча планировалась на уровне глав МИД, но на нее не приехал Марко Рубио, госсекретарь США. По этой причине принято решение сдвинуть дату встречи в таком формате. Пока между собой встретятся другие высокопоставленные представители из этих стран.

Журналисты указали, что встреча между двумя руководителями МИД еще сможет состояться в этой день. Украинский министр Андрей Сибига может провести переговоры со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми.

Ранее сообщалось, что глава Госдепартамента Марко Рубио отменил запланированную поездку в Лондон на переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта. Причиной стало заявление Владимира Зеленского о неприемлемости предложения США по Крыму. На переговорах подтверждено присутствие только спецпосланника США по Украине и России Кита Келлога.