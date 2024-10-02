Самолет с лидером Бразилии на борту экстренно сел в Мехико из-за техпроблемы

По информации портала G1, причиной посадки стала техническая проблема, выявленная в полете. Согласно данным портала, отслеживающим полеты, самолет находился в небе над штатом Мехико четыре часа 58 минут.

Лула да Силва прибыл в Мексику для участия в церемонии инаугурации нового президента Клаудии Шейнбаум. По информации источников, техническая проблема на воздушном судне обнаружилась после того, как глава Бразилии вылетел из Мехико.

Как сообщил портал G1 со ссылкой на ВС Бразилии, самолет да Силвы вернули обратно в столицу Мексики, несмотря на то, что неисправность была ликвидирована в полете. Представители бразильской армии заявили, что да Силва должен отправиться обратно в Бразилию на другом самолете.

Как уточнил источник, предварительная причина возникновения технической неисправности — попавшая в турбину птица.

Ранее сообщалось, что самолет с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко вынужденно приземлился в Минводах из-за закрытия воздушного пространства Ирана.