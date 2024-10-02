Министр Дегтярев оценил действия экипажа, севшего в Минводах
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Самолет, на борту которого находилась российская делегация во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, вынужден был приземлиться в Минводах из-за закрытия воздушного пространства Ирана, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, который также был пассажиром этого рейса.
Действия членов экипажа самолета в такой ситуации он оценил высоко, отметив высокий уровень профессионализма команды, передает РИА Новости.
Также Дегтярев выразил благодарность экипажу за удачную посадку.
Самолет летел в Катар, но связи с угрозой безопасности в воздушном пространстве Ирана экипаж изменил маршрут.
До этого выяснилось, что самолеты, направлявшееся из Москвы и Сочи в Тель-Авив, экстренно развернулись на подлете к Израилю, по которому Иран выпустил несколько сотен баллистических ракет.
Ранее сообщалось о том, что самолеты из России ограничат полеты на Ближний Восток «до особого распоряжения».