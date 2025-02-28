Стало известно о юридических пробелах в соглашении Украины и США по ресурсам

В ресурсном соглашении между Украиной и Соединенными Штатами, которое планируют подписать Трамп и Зеленский, есть некие пробелы юридического характера. Об этом сообщило агентство Reuters.

Издание отметило, что в тексте есть ряд пробелов, которые со временем будет необходимо устранить. Так, в документе говорится о создании инвестиционного фонда, но нет никаких конкретных обязательств со стороны США по этому поводу. Нет никакого указания на суммы, сроки либо детали, которые касаются управления фондом. Также не прописаны никакие обязательства со стороны Америки, кроме самых общих размытых фраз, которые могут толковаться в очень широком диапазоне.

Эксперт Брайан Макгэрри, доцент кафедры международного права Лейденского университета, уже заявил, что такой документ является нормой. Он становится рамочным, то есть определяет направление дальнейших переговоров. Договор обязывает стороны сотрудничать между собой, но не несет никаких конкретных обязательств оборонного характера. Все они будут прописаны позже, в последующих соглашениях.

Ранее в Белом доме заявили, что сделка по редкоземельным металлам, заключенная с Украиной, может принести Америке около $20 млрд. Их можно будет направить на погашение дефицита в бюджете США и сокращение налогового бремени граждан Соединенных Штатов.