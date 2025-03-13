Самолет специального посланника американского президента прибыл в Москву

Самолет Gulfstream G650ER, на котором в Москву летел специальный посланник президента США Стив Уиткофф, приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

За последние сутки воздушное судно, на котором летел Уиткофф, исполняющий обязанности спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку, проделало немалый путь. Оно стартовало из Катара, миновало Иран, Турцию, Украину, Беларусь и только после этого попало в российское воздушное пространство. Теперь же борт со специальным посланником из США приземлился в московском аэропорту Внуково.

«Уиткофф будет обсуждать с российской стороной подписание соглашения о прекращении огня на Украине после переговоров в Джидде», — указал микроблог.

Ранее на Западе СМИ заявили, что Россия уже передала США свои требования к Украине в рамках готовящегося соглашения о прекращении конфликта. По имеющимся данным, все эти требования очень схожи с теми, что РФ выдвигала ранее по отношению к НАТО, США и украинским властям. Точное содержание всех этих требований пока неизвестно.