Самолет спецпосланника президента США Уиткоффа пересек границу России

Издание сослалось на данные, полученные с портала Flightradar 24. Судя по ним, самолет с Уиткоффом на борту уже летит над российской территорией. Он стартовал из Майами, миновал Канаду. После полета над морем неподалеку от Гренландии и Исландии воздушный лайнер пролетел над Норвегией, Швецией и Латвией. Теперь он взял окончательный курс на Москву.

Ранее глава Белого дома Трамп заявил, что у него не запланировано встречи с Путиным во время поездки в Саудовскую Аравию. Американский лидер запланировал свой визит на Ближний Восток с 13 по 16 мая. По его мнению, встреча с президентом РФ может состояться позже.