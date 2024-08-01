Самолеты Ту-204 направились из России в сторону Турции на фоне новостей об обмене заключенными

На фоне сообщений об обмене заключенными между Россией и США из аэропорта «Внуково» в сторону Турции вылетело два самолета Ту-204, сообщает РИА Новости .

Два самолета Ту-204 специального летного отряда «Россия» вылетели из аэропорта «Внуково» в сторону Турции. СМИ связывают данный факт с сообщениями об обмене заключенными между Россией и США.

Предположительно, из России могли вывезти журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и Пола Уилана в рамках обмена заключенными.

Ранее сообщалось, что журналист Гершкович может вскоре вернуться в США в рамках обмена заключенными между Россией и США. Информация о готовящемся обмене начала появляться в СМИ 31 июля.