СМИ: журналист Гершкович скоро вернется в США в рамках обмена заключенными

Журналист The Wall Street Jounal Эван Гершкович может вернуться в США 1 августа в рамках процедуры обмена заключенными, предположили на телеканале Fox News, сообщает Газета.Ru .

На ведущем телеканале США заявили, что информация получена ими от WSJ. Предполагается, что уже 1 августа осужденный в России на 16 лет колонии Гершкович может быть передан американской стороне.

31 июля стало известно о подготовке масштабного обмена заключенными между РФ и западными странами. Правозащитники утверждали, что из российских тюрем исчезли сразу несколько политзаключенных, что может быть связано с предстоящим обменом.

Ранее сообщалось, что в США трое организаторов теракта 11 сентября избегут смертной казни. Неназванные источники в Пентагоне заявили, что все трое признали свою вину, за что, скорее всего, получат пожизненные сроки.