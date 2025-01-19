Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Запад сможет помочь Приднестровью после вывода оттуда российских миротворческих сил. Об этом она сообщила в интервью журналисту Натану Гарштя, передает ТАСС.

Санду отметила, что вместо российского миротворческого контингента на территории ПМР должна присутствовать гражданская миссию ООН или Европейского Союза (ЕС).

«Мы готовы при поддержке доноров, это очень важно отметить, оказать финансовую помощь левому берегу, но это может произойти, когда российская армия уйдет с левого берега», — сказала Санду.

На данный момент ситуация в Приднестровье осложнена энергетическим кризисом, вызванным прекращением транзита российского газа через Украину.

Российские миротворцы присутствуют в ПМР с 1992 года. Их главная цель заключается в поддержании мира в этом регионе. На левый берег Днестра также дислоцирована Оперативная группа российских войск (ОГРВ), охраняющая склады с боеприпасами.

Между Кишиневом и Тирасполем существует значительное противоречие по этому вопросу. Кишинев настаивает на выводе ОГРВ и замене российских миротворцев на гражданскую миссию, в то время как Тирасполь выступает против этого, напоминая о неудаче гражданской миссии в 1992 году.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на слова главы МИД Молдавии Михая Попшоя, который заявил, что она «не представляет дипломатию».