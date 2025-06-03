Молдавия порекомендовала гражданам воздержаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии порекомендовало гражданам республики отказаться от визитов в Россию. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

МИД республики посоветовал отложить несущественные поездки в РФ из-за увеличения риска задержаний и усиленных проверок российских пограничных служб.

В апреле МИД России также дал рекомендации россиянам отказаться от поездок в Молдавию. Обоснованием для этого стали сообщения о том, что в республике граждане подвергаются «унизительным досмотрам». Кроме того, часто гражданам РФ отказывают во въезде.

Также в российском дипломатическом ведомстве уточнили, что в Молдавии существенно ограничили консульскую поддержку граждан. Отмечалось, что сотрудникам посольства препятствуют в общении с россиянами.

Обострение отношений между РФ и Молдавией связано с политическими изменениями, произошедшими в республике после прихода к власти проевропейских сил в 2021 году, а именно — Майи Санду, которая стала президентом.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал власти республики снова запустить переговоры по Приднестровью.