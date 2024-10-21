Санду пригласила Александра Стояногло на дебаты для обсуждения будущего страны

Кандидат на новый президентский срок в Молдавии, Майя Санду, предложила своему сопернику во втором туре выборов, Александру Стояногло, провести дебаты, посвященные будущему Молдавии и основным направлениям ее развития, передает РИА Новости.

Санду подчеркнула, что уважает тех, кто поддержал Стояногло, и выразила намерение провести серьезное обсуждение касательно судьбы страны в ближайшее время.

Первый этап выборов президента Молдовы состоялся 20 октября. Согласно итогам обработки 99,01% голосов, на данный момент лидирует действующий президент Майя Санду с 42,21% голосов, которая претендует на второй срок.

За ней следует Александр Стояногло, бывший генпрокурор и представитель Гагаузии, с 26,15%. Оба кандидата продолжат борьбу во втором туре выборов, который намечен на 3 ноября.

Ранее сообщалось, что Кремль посчитал трудно объяснимым рост голосов в пользу Санду и ЕС в Молдавии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что любой, кто хоть немного разбирается в механизмах политической жизни, способен зафиксировать эти аномалии в росте голосов.