Санду выступила с резкой критикой: удары РФ по Украине — это «военные преступления»

Президент Молдавии Майя Санду в своем аккаунте в соцсети обвинила Российскую Федерацию в совершении «военных преступлений» на украинской земле. Это заявление последовало за недавними ударами, нанесенными российскими вооруженными силами по территории Украины.

Санду подчеркнула, что данные действия являются военными преступлениями и выразила необходимость в более масштабной и своевременной помощи Украине для защиты ее суверенитета и сохранения человеческих жизней.

Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре 2022 года, вскоре после инцидента на Крымском мосту. С тех пор, воздушные тревоги регулярно звучат в различных частях Украины, зачастую по всей стране. Министерство обороны РФ утверждает, что целями атак являются энергетические объекты, оборонная промышленность, системы военного управления и связи.

Сегодня ночью российская армия нанесла удары по энергетической инфраструктуре и военно-промышленным объектам Украины. По словам украинского президента Владимира Зеленского, российские войска использовали свыше 50 ракет, включая «Кинжалы», и около 500 беспилотных летательных аппаратов.

В результате, некоторые украинские города остались без электроснабжения, а во Львовской области произошло возгорание индустриального технопарка и газохранилища.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Санду поддержала протестующих в Грузии.