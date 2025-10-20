Санкции на паузе: Сенат США отложил законопроект против РФ перед встречей лидеров

Сенат Конгресса США временно заморозил разработку законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. Причиной стала предстоящая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил лидер республиканского большинства в верхней палате парламента Джон Тьюн (штат Южная Дакота), сообщает ТАСС .

По словам Тьюна, законопроект рассматривается как один из возможных инструментов в арсенале американского президента. Его потенциальная функция — стать рычагом давления, способным «усадить российскую сторону за стол переговоров». В связи с этим работа над документом «поставлена на паузу» — по крайней мере, на текущий момент.

Позиция администрации Белого дома коррелирует с решением Сената. Президент Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил, что в настоящий момент Вашингтон не намерен идти на ужесточение санкций. Глава США пояснил, что для продвижения законопроекта «не самый подходящий момент», подчеркнув приоритет дипломатического диалога.

Таким образом, приостановка работы над санкционным пакетом носит тактический характер и напрямую связана с текущими дипломатическими усилиями американской администрации. Сроки возможного возобновления рассмотрения законопроекта пока не обозначены.

