СБ ООН отказался принять российскую поправку по резолюции по перемирию в Газе

Российская поправка к проекту резолюции Мальты с призывом к немедленному гуманитарному перемирию в охваченном военными действиями секторе Газа была отвергнута Советом безопасности организации объединенных наций, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что российскую поправку по Газе поддержали пять государств, против были США, девять стран воздержались.

Инициатива российской стороны призывала к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».