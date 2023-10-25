СБ ООН отклонил еще одну резолюцию РФ по Израилю и Газе

Совет Безопасности (СБ) ООН в среду, 25 октября, отказался принять еще один российский проект ближневосточной резолюции по урегулированию арабо-израильского конфликта, сообщает РИА Новости.

Напомним, это уже не первый раз, когда ООН отклоняет резолюцию России. Ранее также не прошел в Совбезе российский документ по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на тысячи.

Ранее сообщалось, что ракетный удар, предположительно, израильских ВВС по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни более 800 человек.