«Сбить со следа»: подполковник запаса раскрыл, почему видео с места убийства Ильи Кивы — фейк

Украинские СМИ опубликовали кадры якобы с места убийства экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы. На нечетком фото видна зимняя одежда, немного напоминающая силуэт человека, и несколько капель неподалеку — скорее всего, крови. Камера, как утверждается, запечатлела тело политика сразу после убийства. Разберемся с экспертом, что все это значит.

Помимо фото, пресса опубликовала видеосъемку места, где киллер предположительно следил за передвижениями жертвы. В сопроводительных строках написали, что эту операцию СБУ долго подготавливали.

Комментируя эту информацию, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» сделал справедливый вывод: материалы даны, чтобы запутать расследование.

«На видео показан не пункт наблюдения, а, возможно, временное место, где мог находиться киллер очень непродолжительное время. Чтобы вести наблюдение зимой в течение всего светового дня, нужен обогрев, а там такой возможности не было», — заметил подполковник запаса, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, по словам профессионала, наблюдательный пункт не мог находиться в охраняемой зоне, где живут люди. Злоумышленника могли заметить случайные прохожие и не только.

«Если Кива предполагал, что будет покушение, он принял меры по его предупреждению. Как минимум, в таких ситуациях делают обход территории. Особенно легко это в зимнее время — периметр обходят на лыжах, смотрят на снежный покров и на следы. Такой пункт наблюдения обнаружили бы при первом обходе», — уверен Попов.

Единственным реальным фото эксперту показалось изображение с предполагаемым Кивой, остальные же, по мнению собеседника, были постановочными.

«Это даже видно по разрешению. Кроме Кивы, остальные материалы сделаны, скорее всего, после убийства, чтобы привлечь внимание и украсить рассказ. Словом, усилить информационную волну для украинцев и показать, что их спецслужбы «молодцы». А бонусом — попытаться сбить наших полицейских со следа», — подчеркнул Попов.

Ранее мы писали, что известно об убийстве украинского политика Ильи Кивы.