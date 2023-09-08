«Ъ»: сбитые беспилотники в Брянске повредили историческое здание и платформу

Сбитые украинские беспилотники в Брянской области повредили историческое здание и платформу, а также ранили одного из пассажиров поезда. Подробности инцидента стали известные « Коммерсанту ».

В пятницу, 8 сентября, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух сбитых вражеских беспилотниках на территории региона. Он отметил, что один БПЛА был ликвидирован с помощью сил противовоздушной обороны, а второй – подавлен благодаря РЭБ. Также Богомаз заявил, что обломки упали на здание железнодорожного вокзала Брянск I. Было частично повреждено остекление.

«Еще из-за одного беспилотника в административном здании крупнейшего производителя микроэлектроники произошел пожар. Местные следователи возбудили после атак уголовное дело о теракте», – говорится в материале «Ъ».

Отмечается, что в результате инцидента работа железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» была нарушена. Как отметил Богомаз, пассажиров эвакуировали.

Вокзал расположен в Володарском районе областного центра, в 150 км от границы с Украиной. Здание было возведено в 1952 году и является историческим памятником регионального значения. Как отмечает «Ъ», обломки БПЛА повредили окна в зале ожидания и на третьем этаже. Незначительный ущерб, по данным источника, получили автомобили, припаркованные на привокзальной площади. Атака, как уточнило издание, не повлияла на движение поездов.

С начала специальной военной операции РФ на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать приграничные регионы России. Часто украинские военные используют беспилотники, артиллерию и минометы. Чаще всего атакам подвергаются Белгородская, Брянская и Курская области.

В последние месяцы ВСУ предпринимают попытки запускать беспилотники вглубь России. Системы ПВО и РЭБ регулярно отражают эти атаки, а экстренные службы ликвидируют последствия падения обломков.