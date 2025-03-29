Сборная Подмосковья по биатлону завоевала первое место на чемпионате России

Губернатор Андрей Воробьев поздравил сборную Московской области с победой на чемпионате России по биатлону.

Сборная Подмосковья по этому виду спорта впервые в своей истории заняла первое место в общекомандном зачете среди российских регионов по итогам сезона 2024/2025.

Воробьев подчеркнул, что это достижение стало возможным благодаря отличным выступлениям в 19 дисциплинах, где спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты как в мужских, так и в женских категориях.

«Поздравляю всех наших спортсменов, тренеров и болельщиков! Мы все — ваши близкие, друзья, все Подмосковье — болели за вас и верили в победу!», — написал Воробьев.

Он отметил успехи женской команды Подмосковья, которая завоевала золото в эстафете 4х6 км. В состав чемпионской четверки вошли Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Анастасия Халили и Кристина Резцова. Эта победа стала первой в истории женской сборной региона на национальном чемпионате.

Мужская сборная также достигла значительного успеха и впервые вошла в тройку лидеров. Спортсмены Денис Иродов, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов и Алексей Зубарев завоевали «бронзу» в мужской эстафете на чемпионате России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о планах реализовать новые проекты в регионе.