Сборная Подмосковья по биатлону завоевала первое место на чемпионате России
Воробьев поздравил биатлонистов из Подмосковья с победой на чемпионате России
Фото: [пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева]
Губернатор Андрей Воробьев поздравил сборную Московской области с победой на чемпионате России по биатлону.
Сборная Подмосковья по этому виду спорта впервые в своей истории заняла первое место в общекомандном зачете среди российских регионов по итогам сезона 2024/2025.
Воробьев подчеркнул, что это достижение стало возможным благодаря отличным выступлениям в 19 дисциплинах, где спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты как в мужских, так и в женских категориях.
«Поздравляю всех наших спортсменов, тренеров и болельщиков! Мы все — ваши близкие, друзья, все Подмосковье — болели за вас и верили в победу!», — написал Воробьев.
Он отметил успехи женской команды Подмосковья, которая завоевала золото в эстафете 4х6 км. В состав чемпионской четверки вошли Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Анастасия Халили и Кристина Резцова. Эта победа стала первой в истории женской сборной региона на национальном чемпионате.
Мужская сборная также достигла значительного успеха и впервые вошла в тройку лидеров. Спортсмены Денис Иродов, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов и Алексей Зубарев завоевали «бронзу» в мужской эстафете на чемпионате России.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о планах реализовать новые проекты в регионе.