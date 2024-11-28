SBS: Украина попросила Южную Корею продать ей оружие, но та отказала

Делегация Владимира Зеленского, возглавляемая министром обороны Украины Рустемом Умеровым, обратилась к Республике Корея с просьбой о продаже вооружения вместо его бесплатной передачи. Как сообщил телеканал SBS, корейские власти отреагировали на данное предложение с немалым скепсисом.

27 ноября Умеров провел встречу с президентом Юн Сок Елем и министерством национальной обороны Ким Ен Хеном. В процессе подготовки к визиту выяснилось, что Украина заинтересована в покупке оружия, а не в его бесплатной поставке от Южной Кореи.

По информации SBS, речь идет о зенитно-ракетных комплексах «Чхонгун», радарных системах для ПВО и контрбатарейной борьбы. Киев также запросил закупку метательных зарядов для 155-мм снарядов, если полные боеприпасы окажутся сложными для поставки из-за их статуса летального оружия.

Несколько оборонных компаний Южной Кореи получили контакты украинской стороны. Однако Министерство национальной обороны указало им не устанавливать прямой контакт. Кроме того, в Сеуле опасаются, что поставки оружия могут усугубить двусторонние отношения и нарушить закон, так как регион находится в состоянии конфликта.

Военный аналитик и старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов полагает, что украинская делегация, находясь с визитом в Сеуле, может обратиться с просьбой о поставках баллистических ракет Hyunmoo-5 —это тяжелая ракета с дальностью 3,5 тыс. км.

Ранее сообщалось, что один из десяти высших представителей Северной Кореи, генерал-полковник Ким Ен Бок, отправился в Россию вместе с 500 офицерами.