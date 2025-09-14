СБУ ищет депутата Госдумы Николая Валуева

Служба безопасности Украины объявила в международный розыск депутата Государственной думы и бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от МВД Украины.

Валуеву, как указывается в розыскной карточке СБУ, заочно выдвинули подозрения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Валуев также внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец», который в России признан террористическим и запрещен.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины объявила в розыск сенатора Андрея Совета Федерации РФ Андрея Клишаса.