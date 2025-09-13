Спецслужбы на Украине разыскивают российского сенатора Клишаса
СБУ объявила в розыск сенатора Совфеда Клишаса
Служба безопасности Украины (СБУ) разыскивает сенатора Совета Федерации Андрея Клишаса. Об этом свидетельствуют материалы украинских властей, которые цитирует агентство РИА Новости.
К слову, еще с февраля 2022 года Сергей Клишас включен в базу данных скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец".
Согласно карточке в базе данных Службы безопасности Украины (СБУ), Клишас находится в розыске с марта 2022 года. Ему инкриминируется предполагаемое нарушение территориальной целостности Украины, а также возможное пособничество и развязывание агрессивной войны.
Ранее сообщалось, что трехлетний российский ребенок внесен в нацистскую украинскую базу «Миротворец»*.
* - признан экстремистским и заблокирован в России