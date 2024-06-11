СБУ начали досматривать граждан в правительственном квартале Киева

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) начали досматривать граждан в рамках контрразведывательных мероприятий на территории правительственного квартала Киева, а также на прилегающих территориях. Об этом во вторник, 11 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Мероприятия проводятся на территории Печерского и Шевченковского районов украинской столицы. Отмечается, что сотрудники проводят их с учетом правового режима в рамках действующего в стране военного положения. В них также принимают участие сотрудники Управления государственной охраны Украины, Национальной полиции, Военной службы правопорядка ВСУ, а также Группировки сил и средств обороны Киева.

В рамках данной операции представители спецслужб осматривают помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сфера общественного питания и обслуживания. У граждан, находящихся на указанных территориях, проверяют документы, осматривают их транспортные средства.

Кроме того, как сообщило издание «Страна.ua», у киевлян также проверяют мобильные телефоны.

На Украине с февраля 2022-го года действует военное положение, действие которого неоднократно продлевал президент Владимир Зеленский. Также в стране введена всеобщая мобилизация.

18 мая на Украине вступил в силу закон о новых правилах мобилизации. Одно из нововведений касается информирования военкоматов со стороны граждан, которые состоят на военному учете, вне зависимости от того, находятся ли они заграницей или нет. Таким образом, украинцы должны уточнить свои данные в течение 60 дней.

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