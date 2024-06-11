В Северной Осетии потерпел крушение Су-34

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Воздушно-космических сил РФ Су-34. Об этом утром 11 июня сообщило Министерство обороны России.

Как объяснили в ведомстве, воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет. В результате авиакатастрофы погибли все члены экипажа. Сколько всего человек находилось на борту, ведомство не уточнило.

Также в Минобороны рассказали, что самолет упал в безлюдной местности. Никаких разрушений нет. По предварительной причине, причиной крушения Су-34 стала техническая неисправность.

На место происшествия выехала комиссия ВКС РФ.

Ранее мы сообщали, что в Саратовской области упал легкомоторный самолет. В результате крушения погиб один человек. По информации СМИ, воздушное судно выполняло сельскохозяйственные работы.

В апреле в Ставропольском крае потерпел крушение Ту-22М3. Трагедия унесла жизни трех членов экипажа. Тогда в оборонном ведомстве сообщили, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.