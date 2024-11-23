СБУ нагрянули к предупреждавшему о последствиях удара «Орешником» химику Репичу

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) нагрянули к кандидату химических наук и украинскому блогеру Глебу Репичу, который ранее предупредил о возможных последствиях удара российской баллистической ракетой «Орешник». Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что после визита СБУ Репич записал видеообращение, в котором извинился за свои высказывания и отметил, что не имел намерения запугивать кого-либо своими прогнозами.

Ранее в своем блоге химик утверждал, что для полного разрушения Киева потребуется всего пять современных российских баллистических ракет «Орешник». Он также добавил, что удар по центральной улице города — Крещатику, приведет к разрушениям не только на этой улице, но и на обширной территории вокруг нее.

ВС РФ впервые применили новую российскую ракету средней дальности «Орешник» в ночь на 21 ноября. Как заявил президент РФ Владимир Путин, атака была совершена на украинский завод «Южмаш», расположенный в Днепропетровске.

Как отметил Путин, ракета была оснащена «безъядерным гиперзвуковым боевым комплектом». По словам российского лидера, ее боеголовки могли поражать цели со скоростью 10 Махов — это примерно 2,5-3 км в секунду.

На видеозаписи, запечатлевшей момент удара по городу, военные эксперты увидели, как шесть групп неопознанных объектов падают на землю, причем в каждой из них примерно по шесть светящихся точек. Аналитики отмечают, что до сих пор неизвестно, на основе чего был создан «Орешник». Другой информации об этой инновационной разработке нет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что РФ не обязана раскрывать информацию о разработке оружия.