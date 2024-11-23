В Кремле заявили, что разработки нового российского оружия не подлежат огласке

В интервью корреспонденту ВГТР Павлу Зарубину представитель Кремля отметил, что Россия ведет разработки оружия вне публичного поля.

«Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках», — сказал Песков.

О применении новой ракеты под названием «Орешник» стало известно 21 ноября. В этот день президент России обратился к гражданам с экранов федерального телевидения, комментируя ракетные удары ВСУ западным оружием.

По словам Путина, ВС РФ впервые применили «Орешник» по объекту военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Целью стал завод «Южмаш», расположенный в Днепропетровске.

Из заявления Путина известно, что «Орешник» представляет собой баллистическую ракету, которая имеет скорость атаки на цель, достигающую 10 Махов (приблизительно 2,5-3 км в секунду).

Как отмечают эксперты, до сих пор разработка этой ракеты оставалась в тайне. Как заявил Путин, на данный момент в мире нет средств поражения «Орешника».

Ранее стало известно, что семья из Набережных Челнов намерена назвать своего 15-го ребенка Орешником.