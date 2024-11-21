Россия ответила на применение западных ракет ударом по «Южмашу»

В эфире федерального ТВ глава государства сообщил, что такие меры были предприняты в ответ на удары западным оружием по территории РФ.

Глава государства подтвердил, что ВСУ нанесли удар по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях с использованием американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow.

По словам российского лидера, ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Путин отметил, что российские военные применили новейшую российскую ракету «Орешник», средств противодействия которым в мире нет.

Кроме того, Путин во время видеообращения заявил, что все цели специальной военной операции (СВО) на Украине будут достигнуты, однако конфликт на Украине, отметил Путин, после удара западными ракетами по РФ приобрел глобальный характер.